Известные путешественники посетили мечеть в селе Мердинли Физулинского района (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Известные путешественники посетили мечеть в селе Мердинли Физулинского района.
Как передает в пятницу корреспондент Trend, путешественники посетили разрушенную мечеть, в которой оккупанты содержали домашний скот.
Им рассказали об армянском варварстве, бесконечных разрушениях, совершенных оккупантами.
«30 лет они утверждали, что эти земли принадлежат Армении. В течение 30 лет армяне не занимались ничем, кроме разрушений. Они намеренно содержали свиней в святом для мусульман месте. Сегодня Азербайджан продолжает восстанавливать культурные объекты на освобожденных землях», - рассказали путешественникам.
Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах м Восточный Зангезур.
Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.
Отметим, что поездка имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма". Во время поездки путешественники смогут увидеть последствия армянского вандализма и ознакомиться с невероятной работой, проделанной Азербайджаном для возрождения Карабаха.
За последний год основатели, президенты и известные участники основных международных сетей путешественников - ETIC (Международный конгресс экстремальных путешественников), MTP (Most Traveled People), TCC (Traveler's Century Club), клубы Nomadmania в составе мировой деловой и туристической элиты организовали три поездки в Восточный Зангезур. В этих поездках приняли участие более 100 международных путешественников из почти 25 стран. Это четвертая подобная поездка. На этот раз в состав делегации вошли представители большего количества стран.
Подчеркнем, что все они заявляют о том, что приходят в ужас от
увиденных разрушений, оставшихся после оккупантов на
азербайджанских землях. Особый шок у них вызывает количество мин в
Карабахе, которые армянские оккупанты подло расставляли на
азербайджанских территориях на протяжении более 30 лет, и
продолжают делать это до сих пор, чему мы стали свидетелям совсем
недавно в Лачине.
Поездка продлится до 10 сентября.