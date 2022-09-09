Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Иностранные путешественники посетили центр города Физули.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, им рассказали о планах восстановительных работ. Путешественники непосредственно понаблюдали за строительными работами в городе.

«Когда-то в Физули было около ста тысяч жителей. По данным опроса, проведенном государством, среди вынужденных переселенцев 67 процентов готовы вернуться сюда прямо сейчас и сами построить свои дома. В целом 98 процентов переселенцев хотят и готовы вернуться на освобожденные земли», - рассказали путешественникам.

Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.