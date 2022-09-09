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Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)

Политика Материалы 9 сентября 2022 09:44 (UTC +04:00)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Иностранные путешественники посетили центр города Физули.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, им рассказали о планах восстановительных работ. Путешественники непосредственно понаблюдали за строительными работами в городе.

«Когда-то в Физули было около ста тысяч жителей. По данным опроса, проведенном государством, среди вынужденных переселенцев 67 процентов готовы вернуться сюда прямо сейчас и сами построить свои дома. В целом 98 процентов переселенцев хотят и готовы вернуться на освобожденные земли», - рассказали путешественникам.

Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
Иностранные путешественники посетили центр города Физули (ФОТО)
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