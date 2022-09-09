Шарль Мишель поприветствовал передачу Азербайджаном 5 армянских военнослужащих Еревану

БАКУ /Trend/ - Приветствуем освобождение Баку еще пятерых армянских военнослужащих после обсуждений 31 августа в Брюсселе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал президент Совета ЕС Шарль Мишель.

«Ключевым приоритетом является решение всех нерешенных гуманитарных вопросов», - написал он.

Отметим, что руководствуясь принципами гуманизма, в соответствии с двусторонним соглашением, достигнутым в результате обсуждений, состоявшихся на встрече между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 31 августа 2022 года по инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля, 8 сентября были освобождены и переданы Армении на азербайджано-армянской государственной границе 5 армянских военнослужащих:

- Аграманян Мартин Мушегович - 23.05.1997 г.р., гражданин Республики Армения,

- Геворкян Ашот Артакович - 30.06.1997 г.р., гражданин Республики Армения,

- Григорян Феликс Аршакович - 23.12.1996 г.р., гражданин Республики Армения,

- Манукян Вараздат Амушаван - 07.07.1990 г.р., гражданин Республики Армения,

- Овсепян Эдик Тиграни - 02.08.1999 г.р., гражданин Республики Армения.