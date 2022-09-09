Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

БАКУ /Trend/ - С вечера 8 сентября до утра 9 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нораван района Гаракилься, Субатан Басаркечярского района и Гёрусского района государственной границы, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Ахмедли и Гаджилар Лачинского района и Зивел Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)