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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

Политика Материалы 9 сентября 2022 10:16 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии - минобороны

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БАКУ /Trend/ - С вечера 8 сентября до утра 9 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нораван района Гаракилься, Субатан Басаркечярского района и Гёрусского района государственной границы, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Ахмедли и Гаджилар Лачинского района и Зивел Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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