Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании в связи с кончиной Королевы Елизаветы II

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс в связи с кончиной Королевы Елизаветы II.

"Уважаемая госпожа Премьер-министр,

С чувством глубокой скорби восприняли известие о кончине выдающегося главы государства - Королевы Великобритании и Северной Ирландии Ее величества Елизаветы II.

Ее величество Королева Елизавета II, со второй половины ХХ века с честью вписавшая свое имя в мировую историю, сыгравшая исключительную роль в судьбе Соединенного Королевства, была выдающейся личностью, ярким образом своего народа.

Королева, самоотверженно посвятившая всю свою жизнь прогрессу страны, благодаря искренней привязанности к общенациональным интересам, беззаветному служению народу, безграничной преданности государству воздвигла вечный памятник в сердцах миллионов соотечественников. Высшая государственная деятельность Королевы за семь десятилетий по праву завоевала большой авторитет, глубокое уважение и почтение во всем мире.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, королевской семье, всему народу Соединенного Королевства", - говорится в письме.