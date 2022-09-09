Закир Гасанов встретился с главой турецкого контингента Совместного турецко-российского мониторингового центра

БАКУ /Trend/ - 9 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял генерал-лейтенанта Абдуллу Катырджи в связи с истечением срока его полномочий на посту руководителя турецкого контингента Совместного турецко-российского мониторингового центра.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, на встрече было особо подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе военное сотрудничество, основаны на братстве и дружбе.

Закир Гасанов пожелал генерал-лейтенанту Катырджи успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что после этого турецкий контингент Совместного турецко-российского мониторингового центра возглавит генерал-майор Фатих Акпынар.

(Перевод: Фидан Мустафаева)