Ничто не может быть препятствием для посещения Карабаха миссиями международных организаций - путешественник из Хорватии

ДЖАБРАИЛ /Trend/ - Ничто не может быть препятствием для посещения Карабаха миссиями международных организаций.

Об этом Trend сказал в пятницу путешественник из Хорватии Лука Ренич.

«Это моя первая поездка в Карабах и вообще в Азербайджан. Это действительно приятно и познавательно. Весь этот опыт очень интересен, и трудно передать все эмоции, которые мы испытываем после рассказов о жизни тут. Я надеюсь, что наступит долгосрочный мир, и конфликт не повторится в будущем», - сказал он.

Путешественник отметил, что ничто не может быть препятствием для таких международных организаций, как ЮНЕСКО, для того, чтобы как можно скорее приехать в Карабах.

Напомним, что продолжается визит известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.