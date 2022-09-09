Азербайджан высоко ценит роль России в нормализации азербайджано-армянских отношений - Шахин Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан высоко ценит роль России, лично Президента Владимира Путина, в нормализации азербайджано-армянских отношений.

Об этом сказал в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, сообщает Trend.

По его словам, подписанные 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года трехсторонние заявления обеспечивают мир, стабильность и безопасность в регионе.

"Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с армянской стороной. Также наша страна заявила о готовности подписать с Арменией мирный договор. Мы не видим других альтернатив для нормализации ситуации в регионе, кроме подписания мирного договора. В первую очередь этот договор должен быть основан на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, а также неприкосновенности государственных границ. Достижение мирного договора возможно только при взаимном признании этих основных пунктов", - сказал Мустафаев.

Он напомнил, что 30 августа 2022 года в Москве прошла вторая встреча представителей Азербайджана и Армении по вопросам делимитации и демаркации границ.

Мустафаев добавил, что разблокировка транспортных коммуникаций создает широкие возможности для регионального сотрудничества и привлечения международных транзитных грузов.