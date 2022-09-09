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Работа, проделанная Азербайджаном в Карабахе за два года после войны, поражает - путешественник из Норвегии

Политика Материалы 9 сентября 2022 16:39 (UTC +04:00)
Работа, проделанная Азербайджаном в Карабахе за два года после войны, поражает - путешественник из Норвегии

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ДЖАБРАИЛ /Trend/ - Работа, проделанная Азербайджаном в Карабахе за два года после войны, поражает.

Об этом Trend сказал в пятницу путешественник из Норвегии Йорн Аугестад.

«Наше путешествие в Карабах проходит отлично. Если говорить о конкретных местах, то на меня неизгладимое впечатление произвел город Агдам. Столько эмоций вызывают истории о городе, людях, которые в нем жили, об их тяжелой судьбе. Сейчас, конечно, город возрождается, как и весь регион. В целом же то, что Азербайджан смог сделать в Карабахе за два года после войны, поражает», - сказал Аугестад.

По его словам, процесс разминирования, за которым членам делегации удалось понаблюдать в Джабраиле, представляет собой интересную, но в то же время и очень печальную картину, ведь эти мины были установлены для уничтожения всего живого.

Аугестад также отметил, что путешественники, являющиеся членами делегации, смогут донести до мира правду о том, что тут происходило, и привлечь больше внимания со стороны международных организаций.

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