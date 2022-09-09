В МИД Азербайджана со спецпредставителем главы МИД РФ обсуждена нормализация азербайджано-армянских отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, стороны обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки между Азербайджаном и Россией, о текущей ситуации в регионе, в том числе различных аспектах процесса нормализации азербайджано-армянских отношений, предпринятых шагах, о работе, проделанной в области мер по созданию доверия, а также о дальнейших перспективах.

Была подчеркнута важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также соглашений, достигнутых в рамках процесса нормализации, для обеспечения мира и безопасности в регионе.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)