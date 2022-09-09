Завершены учения "TurAz Qartalı-2022" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершены совместные тактико-летные учения "TurAz Qartalı-2022", прошедшие с участием Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, азербайджанские военные пилоты, выполнившие полеты с использованием преимуществ тактико-технических характеристик боевых самолетов, профессионально выполнили поставленные задачи совместно с военными пилотами братской страны.

На учениях в соответствии с планом были выполнены задачи по уничтожению воздушных и наземных целей условного противника, сложные маневры на малых и средних высотах, а также другие задачи по различным эпизодам.

Действия военных пилотов на учениях были проанализированы и высоко оценены руководителями учений, участникам пожелали успехов в дальнейшей службе.

В завершение состоялось взаимное вручение подарков.

(Перевод: Нубар Кулузаде)