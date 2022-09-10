Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)