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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 10 сентября 2022 09:22 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

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БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района государственной границы периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кяльбаджарского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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