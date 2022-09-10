В министерстве обороны Азербайджана прошло служебное совещание (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 10 сентября в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания по видеосвязи подключились командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Министр обороны довел до внимания участников совещания задачи, поставленные перед азербайджанской армией Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В ходе совещания были подробно проанализированы оперативная обстановка и текущая ситуация на азербайджано-армянской государственной границе и в районе временного размещения российского миротворческого контингента. Особо подчеркнув напряженность, которая может возникнуть в результате интенсивного обстрела за последнее время армянскими вооруженными силами позиций азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов, министр обороны приказал быть всегда наготове к немедленному и решительному пресечению любых провокаций.

Говоря о работе, проделанной в целях дальнейшего улучшения служебно-бытовых условий, морально-психологического состояния военнослужащих, генерал-полковник Гасанов дал соответствующие указания по дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения войск для их постоянной готовности к выполнению боевых задач.

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