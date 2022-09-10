Министр обороны Азербайджана отдал приказ армии быть всегда наготове к немедленному пресечению любых провокаций (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:28)

БАКУ /Trend/ - В министерстве обороны Азербайджана прошло служебное совещание.

Об этом сообщили Trend в субботу в минобороны.

Особо подчеркнув напряженность, которая может возникнуть в результате интенсивного обстрела за последнее время армянскими вооруженными силами позиций азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов приказал армии быть всегда наготове к немедленному и решительному пресечению любых провокаций.

Говоря о работе, проделанной в целях дальнейшего улучшения служебно-бытовых условий, морально-психологического состояния военнослужащих, генерал-полковник Гасанов дал соответствующие указания по дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения войск для их постоянной готовности к выполнению боевых задач.

Министр обороны поручил уделить внимание вопросам профессионализма личного состава и боевой подготовки войск, повышению интенсивности учебы и полевых занятий, а также поддержки уровня боеготовности частей на высоком уровне.

Еще раз напомнив о том, что строгое соблюдение правил безопасности во время несения боевого дежурства, а также в повседневной служебной деятельности играет важную роль в охране здоровья личного состава, министр поручил регулярно доводить до внимания военнослужащих эти правила, а также постоянно контролировать их соблюдение.

(Перевод: Фидан Мустафаева)