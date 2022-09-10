В министерстве обороны Азербайджана прошло служебное совещание (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 10 сентября в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания по видеосвязи подключились командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Министр обороны довел до внимания участников совещания задачи, поставленные перед азербайджанской армией Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

В ходе совещания были подробно проанализированы оперативная обстановка и текущая ситуация на азербайджано-армянской государственной границе и в районе временного размещения российского миротворческого контингента. Особо подчеркнув напряженность, которая может возникнуть в результате интенсивного обстрела за последнее время армянскими вооруженными силами позиций азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов, министр обороны приказал быть всегда наготове к немедленному и решительному пресечению любых провокаций.

Говоря о работе, проделанной в целях дальнейшего улучшения служебно-бытовых условий, морально-психологического состояния военнослужащих, генерал-полковник Гасанов дал соответствующие указания по дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологического обеспечения войск для их постоянной готовности к выполнению боевых задач.

Министр обороны поручил уделить внимание вопросам профессионализма личного состава и боевой подготовки войск, повышению интенсивности учебы и полевых занятий, а также поддержки уровня боеготовности частей на высоком уровне.

Еще раз напомнив о том, что строгое соблюдение правил безопасности во время несения боевого дежурства, а также в повседневной служебной деятельности играет важную роль в охране здоровья личного состава, министр поручил регулярно доводить до внимания военнослужащих эти правила, а также постоянно контролировать их соблюдение.

Также генерал-полковник Гасанов дал указания соответствующим лицам по завершению работ по подготовке к зиме в подразделениях в соответствии с планом, доставке необходимых резервов подразделениям, дислоцированным, в частности, в горных районах.

В конце совещания перед должностными лицами были поставлены конкретные задачи, связанные с организацией службы в войсках, дальнейшим улучшением служебных и социально-бытовых условий, а также продолжением необходимых мероприятий по инженерному и медицинскому обеспечению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)