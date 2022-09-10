Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой школы номер 335 в столичном поселке Бинагади (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии полной средней школы номер 335, построенной в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Trend, министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе.

Отметим, что в связи с возникновением необходимости в строительстве нового общеобразовательного учреждения из-за скученности учащихся в школах на территории Бинагадинского района в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 декабря 2019 года был разработан проект этой школы. В школе на 1600 ученических мест, строительство которой началось в ноябре 2020 года, созданы 63 классных комнаты, 4 компьютерных класса, 2 комнаты дошкольной подготовки, 5 STEAM кабинетов, 2 спортивных зала, кабинеты начальной военной подготовки, иностранного языка, музыки, рисования, физики, химии, биологии, медпункт, библиотека, столовая на 200 мест и актовый зал на 520 мест. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 17 тысяч 254 квадратных метра.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в дошкольной группе, кабинетах начальной военной подготовки, физики, информатики, библиотеке, спортивном зале, химической лаборатории, столовой, STEAM кабинетах этого учебного заведения.

Проект STEAM применяется в наших школах с начала 2019-2020 учебного года по инициативе первой леди Мехрибан Алиевой. STEAM образование посредством практических занятий не только помогает учащимся применять научные, технические знания в повседневной жизни, но и осваивать инженерные навыки.

Отметим, что адаптация работы образовательных учреждений, учебных программ к современным вызовам, формирование кадрового потенциала в соответствии с современным рынком труда, являются одними из приоритетов нашего государства. Тот факт, что строительство и ввод в эксплуатацию современных школ, реставрация и реконструкция образовательных учреждений носят последовательный характер, является составной частью этого процесса. Фонд Гейдара Алиева оказывает постоянную поддержку этой стратегии реализуемой с 2005 года программой «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу».

Прогресс и будущее каждого государства напрямую связаны с уровнем образования. Инвестиции, вложенные в эту сферу, означают инвестиции в будущее. С этой точки зрения наше государство в настоящее время является одной из ведущих стран мира. Ни в одной другой стране не построено и не реконструировано такое количество школ за короткий срок. Одним из важнейших факторов также является оснащение самым современным учебным оборудованием создаваемых и капитально ремонтируемых учебных заведений. К слову, в 2022-2023 учебном году будет построено или капитально отремонтировано и сдано в эксплуатацию около 70 школьных зданий, 30 из которых модульного типа.