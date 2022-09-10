Завершается трехдневная поездка представителей НПО в Шушу (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Сегодня завершается трехдневная поездка представителей неправительственных организаций (НПО) в город Шуша.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, в очередной поездке в Шушу делегаций неправительственных организаций в широком составе приняли участие 450 человек.

По словам заведующего сектором отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента Вусала Гулиева, в ходе поездки, организованной Агентством государственной поддержки неправительственных организаций, представители НПО, а также блогеры и общественные активисты ознакомились с тяжелыми последствиями оккупации азербайджанских территорий, разрушенных в результате армянской политики геноцида в отношении материально-культурного и исторического наследия азербайджанского народа. В то же время участники поездок ознакомились с масштабами и темпами строительных работ, проводимых в Шуше и на других освобожденных от оккупации территориях. Они стали свидетелями последствий вандализма армян в период оккупации, совершенного с целью стереть историю города - уничтожения древних построек, домов ханов и беков, памятников истории и архитектуры.

Участники поездки посетили Джыдыр дюзю, мавзолей Вагифа, ознакомились с расстрелянными армянами бюстами известных деятелей азербайджанской культуры - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, с Шушинской крепостью.

(Перевод: Фидан Мустафаева)