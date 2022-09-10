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Азербайджан прилагает все усилия для восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях- основатель клуба путешественников

Политика Материалы 10 сентября 2022 20:27 (UTC +04:00)
Азербайджан прилагает все усилия для восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях- основатель клуба путешественников

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан прилагает все усилия для восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях.

Об этом сказал в субботу основатель американского клуба MTP (Most Traveled People) Чарльз Велей в ходе брифинга по итогам трехдневной поездки на освобожденные территории, передает Trend.

"Правительство Азербайджана делает все для восстановления инфраструктуры на освобождённых территориях. Сейчас идут активные работы по строительству дорог, "умных сел" для скорейшего возвращения вынужденных переселенцев", - сказал он.

Отметим, что целью трехдневного визита на освобождённые земли было ознакомление с последствиями армянского вандализма. Путешественники из разных стран Европы, США, Канады стали свидетелями разрушений, совершенных здесь армянской стороной.

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