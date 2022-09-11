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Позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджаре и Лачине вновь подверглись обстрелу - Минобороны

Политика Материалы 11 сентября 2022 10:21 (UTC +04:00)
Позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджаре и Лачине вновь подверглись обстрелу - Минобороны

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БАКУ /Trend/ - С полудня 10 сентября до утра 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Зеркенд Басаркечярского района и населенного пункта Хезинавар Горусского района, периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик, Елинджа, Юхары Айрым Кяльбаджарского района, Садынлар Лачинского района, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры, в результате противник был подавлен.

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