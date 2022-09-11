Освобожденные территории глазами иностранных путешественников (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После исторической победы в Отечественной войне Азербайджан быстро приступил к восстановлению освобожденных территорий. Почти 2 года велись масштабные работы.

В послевоенный период Азербайджан добился успешных результатов на дипломатическом уровне. Особое значение имеют визиты дипломатов, официальных лиц, путешественников и других представителей разных стран в освобожденные районы, где они знакомятся со строительными работами, проводимыми Азербайджаном. При этом гости из разных стран мира своими глазами видят, как армяне уничтожали освобожденные территории.

Очередным таким визитом стал приезд известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. На этот раз руководителем команды является Чарльз Велей, основатель клуба MTP (Most Traveled People) США, который входит в четверку крупнейших туристических клубов мира.

В ходе трехдневной поездки сотрудники Trend встретились с путешественниками и узнали их впечатления. Путешественники высказали свое мнение об опасности мин на освобожденных территориях, строительных и реставрационных работах, армянском вандализме.

Болгарский блогер-путешественник Анна Пелова в своем заявлении Trend сказала, что международное сообщество не должно ориентироваться только на отдельные страны, оно обязано помочь всем, кто сталкивается с проблемой мин, в том числе и Азербайджану.

«Я уверена, что этот регион имеет большой потенциал для туризма. Первыми туристами здесь будут такие же любители экстрима, как и мы. Кроме того, в Азербайджане очень красивая природа, приветливые люди. Когда вы закончите восстановительные работы, у вас несомненно будет возможность привлечь не только туристов, но и представителей международных организаций и прессы, которые будут распространять информацию о том, что Азербайджан великая и безопасная страна», - сказал путешественник.

Фуркан Джавид, путешественник из Великобритании, историк Лондонского университета и специалист по Ближнему Востоку, приехавший в разрушенный армянами азербайджанский город Агдам, сказал, что карабахский конфликт был трагическим, но, к счастью, Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации.

«Удивительно, с какой скоростью ведутся строительные и реставрационные работы, особенно в Шуше. Город обязательно станет туристическим центром. Восстановление мечетей, культурно-исторического наследия – важный момент не только для азербайджанской культуры, но и для приезжих в страну", - сказал он.

По словам Ф. Джавида, вандализм, совершаемый армянами, неприемлем: «История и традиции другой стороны должны восприниматься с уважением. Даже если будет война, такие объекты и здания нельзя разрушать».

Кроме того, Ф. Джавид подчеркнул, что международное сообщество и организации, а также ЮНЕСКО не должны оставаться в стороне.

«Нужно вырабатывать многосторонние решения и поддерживать усилия по разминированию. В противном случае конфликты продолжатся еще долго. Например, в Анголе, даже спустя десятилетия, люди все еще являются жертвами минных взрывов", - добавил Ф. Джавид.

Йорген Куллер, путешественник из Германии, доволен скоростью восстановления Карабаха.

«Мне трудно представить, что Азербайджан смог провести столько строительных работ в освобожденном от оккупации Карабахе за столь короткое время. Во время моего визита в Шушу и Агдам я видел по пути много разрушений. При этом я увидел новые дома, отели, магазины, увидел активную стройку, она меня очень удивила", - рассказал немецкий путешественник.

Датский путешественник Матте Миккельсен затронул вопрос об инвестициях Азербайджана в экологически устойчивые проекты в Карабахе.

"Отрадно, что Азербайджан инвестирует в экологически устойчивые проекты в Карабахе. Концепция "умного села" вызывает достаточный интерес не только с точки зрения "интеллектуальных" проектов, но и с точки зрения инвестиций в экологически устойчивые проекты", - сказал он.