Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Вечером 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джиль Чемберекского района и Хазанах района Горус государственной границы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Новоивановка Гядабейского и Хюсюлю Лачинского районов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, членами незаконных армянских вооруженных отрядов на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, были обстреляны позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Аггая Кяльбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.