Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что азербайджанская армия якобы вела обстрел в направлении населенного пункта Гырмызы базар является ложью, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

«Информация, распространяемая в некоторых армянских СМИ о том, что подразделения азербайджанской армии открыли огонь в направлении населенного пункта Гырмызы базар Ходжавендского района, в результате чего был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, не имеет под собой никаких оснований и не отражает действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию», - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)