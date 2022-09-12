Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Турции (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 16:09)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Глубоко опечален известием о гибели, ранении военнослужащих славной турецкой армии в регионе, где Вооруженные силы Турции проводили антитеррористические операции с целью нейтрализации террористической угрозы, защиты мирных жителей от террористических атак и угроз. Ваша боль – это и наша боль, в борьбе с террором мы всегда рядом с Вооруженными силами братский Турции. Да упокоит Всевышний души погибших военнослужащих. Выражаем глубокие соболезнования их семьям, а раненым желаем скорейшего исцеления. Аллах рехмет элясин", - говорится в соболезновании.

(Перевод: Нубар Кулузаде)