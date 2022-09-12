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Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с секретарем Совета министров обороны стран СНГ

Политика Материалы 12 сентября 2022 18:20 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с секретарем Совета министров обороны стран СНГ

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БАКУ /Trend/ - 12 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На встрече обсуждались организационные вопросы, связанные с очередным заседанием Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран-членов СНГ, которое планируется провести в октябре нынешнего года в Баку.

Стороны приняли решение ознакомиться с местом проведения заседания и обменялись мнениями по ряду других вопросов.

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