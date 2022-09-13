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Минобороны Азербайджана провел брифинг

Политика Материалы 13 сентября 2022 02:56 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана провел брифинг

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БАКУ/Trend/ - Минобороны Азербайджана провел брифинг по поводу интенсивного обстрела вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии, расположенных на разных направлениях.

Как сообщает Trend, на брифинге выступил заместитель начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Отметим, что армянские вооруженные формирования совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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