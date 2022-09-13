Среди личного состава и боевой техники ВС Армении есть потери – Анар Эйвазов

БАКУ/Trend/ - Имеются потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе брифинга заместитель начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Представитель министерства заявил, что всю ответственность за провокацию, столкновение и потери несет военно-политическое руководство Армении.

"В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов государственной границы, а также обстрел позиций азербайджанской армии на территориях этих районов с различными видами вооружения, носили интенсивный и планомерный характер, наблюдалась концентрация вооружения, тяжелой артиллерии и живой силы Арменией вдоль границы Азербайджана.

Все эти факты еще раз свидетельствовали о том, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации. Такими действиями Армения стремится затормозить реализацию крупномасштабных гражданских инфраструктурных проектов, осуществляемых Азербайджаном в освобожденных от оккупации приграничных районах, и сохранить атмосферу напряженности у границ Азербайджана", - сказал он.