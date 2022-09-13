Пашинян позвонил Макрону

БАКУ/Trend/ - После широкомасштабной военной провокации ВС Армении против Азербайджана, премьер-министр Никол Пашинян позвонил Президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья, в различных направлениях осуществляли минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боевое столкновение.

Некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов подверглись интенсивному обстрелу подразделениями Вооруженных сил Армении в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Харакилса и Горюс из оружия различного калибра, в том числе минометов. В результате были потери среди личного состава, была повреждена военная инфраструктура.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями азербайджанской армии принимаются решительные ответные меры.

Принимаются необходимые меры для подавления огневых точек вооруженных сил Армении и предотвращения расширения масштабов боевых столкновений.

Есть потери в живой силе и боевой технике Вооруженных сил Армении, задействованных в диверсионных операциях.