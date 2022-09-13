Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и помощником госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - 13 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены продолжающиеся столкновения и напряженность в результате широкомасштабной провокации Армении.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе, а также мерах, предпринимаемых с целью предотвращения военных угроз территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, обеспечения безопасности военнослужащих страны, гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах. Глава МИД подчеркнул, что Армения в течение последнего месяца постоянно подвергает обстрелу позиции и гражданское население страны, наращивает милитаризацию у границ Азербайджана, продолжает минирование территорий, что является показателем того, что Армения готовится к широкомасштабной военной провокации.

Было подчеркнуто, что агрессия армянской стороны в отношении Азербайджана является грубым нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных между лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и соглашений, достигнутых между Азербайджаном и Арменией, и полностью противоречит проводимому мирному и процессу нормализации. Было отмечено, что Азербайджан, ведущий масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях, не заинтересован в росте военной напряженности.

Карен Донфрид выразила обеспокоенность по поводу растущей напряженности и военных столкновений в регионе, призвала к немедленному прекращению военных действий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)