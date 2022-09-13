Минобороны Азербайджана провело брифинг для иностранных военных атташе (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 13 сентября начальник Управления международного военного сотрудничества министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов провел брифинг для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане.

Как сообщили во вторник Trend в минобороны Азербайджана, военным представителям зарубежных стран была предоставлена подробная информация о масштабных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях.

Было отмечено, что основной целью регулярных обстрелов армянской стороной наших позиций на указанных направлениях является затягивание подписания мирного соглашения, а также замедление проводимых на освобожденных территориях широкомасштабных работ по реконструкции и восстановлению.

До внимания международных представителей было доведено, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и заинтересован в установлении мира в регионе путем начала демаркации и делимитации границ и подписания мирного договора между двумя странами. Противоположная сторона, напротив, демонстрирует поведение, противоречащее заявлению, устанавливая мины на наших территориях, дорогах снабжения наших подразделений. Это наглядное доказательство того, что Армения занимает позицию военной авантюры и реваншизма.

Было отмечено, что только на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов было обнаружено 1 390 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2019-2021 годах.

Наши инженерно-саперные подразделения на освобожденных территориях обнаружили и уничтожили на сегодня в общей сложности 7 559 противопехотных, 2 348 противотанковых мин и 1 052 неразорвавшихся боеприпаса, установленных там вооруженными силами Армении. При этом армянские диверсионные группы ночью 12 сентября заминировали дороги снабжения наших подразделений и территории между позициями. Эти действия и широкомасштабная провокация Армении привели к боевым столкновениям на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях.

На брифинге было особо подчеркнуто, что предпринятые Азербайджаном ответные меры направлены на обеспечение безопасности боевых подразделений, а также гражданских лиц страны, привлеченных к восстановительно-строительным работам на освобожденных территориях.

Было еще раз заявлено, что именно военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за напряженность, конфликты и потери, вызванные широкомасштабной провокацией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)