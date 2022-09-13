Армения должна немедленно прекратить свои провокации - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Армения должна немедленно прекратить свои провокации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым обсудили провокации Армении на азербайджано-армянской государственной границе. Армения должна немедленно прекратить свои провокации и настроиться на мирные переговоры и сотрудничество в рамках достигнутого с Азербайджаном соглашения», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)