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Армения должна немедленно прекратить свои провокации - Мевлют Чавушоглу

Политика Материалы 13 сентября 2022 10:53 (UTC +04:00)
Армения должна немедленно прекратить свои провокации - Мевлют Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения должна немедленно прекратить свои провокации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым обсудили провокации Армении на азербайджано-армянской государственной границе. Армения должна немедленно прекратить свои провокации и настроиться на мирные переговоры и сотрудничество в рамках достигнутого с Азербайджаном соглашения», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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