Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с провокацией Армении

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с широкомасштабной провокацией вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, сообщает во вторник Trend.

«Подразделения вооруженных сил Армении ночью 12 сентября, совершив широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы, в очередной раз грубо нарушили общепризнанные принципы и нормы международного права, фундаментальные права человека, положения трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года.

Военная провокация Армении привела к потерям среди военнослужащих, нанесению ущерба военной и гражданской инфраструктуре, нарушению прав на жизнь, безопасность, здоровье гражданских лиц и военнослужащих.

Мы решительно осуждаем очередные широкомасштабные военные провокации со стороны диверсионных групп вооруженных сил Армении, в частности минирование азербайджанских территорий в различных направлениях, в особенности территорий, где ведутся масштабные восстановительные и строительные работы, подъездных дорог.

В целом в период с 1991 по 2022 год жертвами мин стали 3 190 граждан Азербайджана, в том числе 355 детей и 38 женщин. С ноября 2020 года по сентябрь 2022 года жертвами мин стали 242 человека, из них 40 человек погибли, 202 получили тяжелые ранения", - говорится в заявлении.

Обнаружение в результате разминирования, проводимого на освобожденных территориях Азербайджана, мин, произведенных в Армении в 2021 году, подтверждает незаинтересованность Армении в открытии коммуникаций и транспортных маршрутов, а также в мирном процессе в целом. Своими провокациями Армения пытается замедлить масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и тем самым затянуть процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

В заявлении содержится призыв к международным организациям и мировой общественности немедленно и жестко отреагировать на провокационные действия Армении, создающие серьезные препятствия для установления устойчивого мира в регионе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)