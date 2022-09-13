МИД России распространил заявление в связи с провокациями Армении

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел России распространило заявление в связи с эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном, передает Trend.

“Выражаем крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября”, - говорится в сообщении МИД.

Россия призывает стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном», - говорится в заявлении.