Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана и Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 13 сентября состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник Гасанов проинформировал турецкого коллегу о боевом столкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации армянской стороны на азербайджано-армянской государственной границе на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, и заявил, что эти шаги противоположной стороны были решительно подавлены.

Акар в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью наших военнослужащих в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении, и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он особо отметил, что Турция, как это было всегда, и сегодня находится рядом с Азербайджаном.

В ходе телефонных переговоров министры обороны братских стран провели широкий обмен мнениями по сложившейся ситуации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)