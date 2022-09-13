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Польское председательство в ОБСЕ призывает к немедленному прекращению эскалации на азербайджано-армянской границе

Политика Материалы 13 сентября 2022 12:46 (UTC +04:00)
Польское председательство в ОБСЕ призывает к немедленному прекращению эскалации на азербайджано-армянской границе

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Эскалацию военных действий на границе Азербайджана и Армении необходимо немедленно прекратить. Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, размещенном на странице председательства Польши в ОБСЕ в Twitter.

«Успехи, достигнутые дипломатическим путем, не должны быть упущены. Польское председательство в ОБСЕ по-прежнему готово помочь в достижении устойчивого решения», - отмечается в заявлении.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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