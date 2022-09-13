Игорь Коротченко: Обращение Армении за военной поддержкой в ОДКБ с юридической точки зрения – неправомерно

БАКУ/Trend/ - Обращение Армении за военной поддержкой в ОДКБ и к России с юридической точки зрения - неправомерно.

Как сообщает Trend, об этом написал в соцсети российский политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Как отметил военный эксперт, речь идет о локальном пограничном инциденте, причём граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована.

«Источником вооруженного инцидента является армянская сторона и ее вооруженные провокации, действия Азербайджана носят ответный и вынужденный характер - т.е. попадают под категорию «самооборона». Азербайджан занимается масштабными работами по мирному восстановлению и развитию освобожденных территорий, Армения - в том же состоянии, что и два года назад (реваншизм, угрозы, провокации)», - написал он.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.