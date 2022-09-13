Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на границе - Генпрокуратура Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

"Ночью 12 сентября 2022 года подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, Женевскую конвенцию 1949 года и Дополнительные протоколы к ней, решения и резолюции Совета Безопасности ООН, положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении, совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения.

Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями азербайджанской армии были приняты решительные ответные меры.

В целом за последний месяц провокации вооруженных сил Армении в направлении Лачинского, Гедабекского, Дашкесанского и Кяльбаджарского районов, на государственной границе, обстрелы позиций азербайджанской армии на территории этих районов из оружия различного калибра носили интенсивный и систематический характер. В то же время со стороны Армении вдоль границ Азербайджана наблюдалось скопление вооружения наступательного назначения, средств тяжелой артиллерии и личного состава", - говорится в сообщении.

На основании собранных материалов, связанных с произошедшими событиями, в Гянджинской, Губадлинской и Кяльбаджарской военных прокуратурах возбуждены уголовные дела по статьям 100.1 (планирование, подготовка или начало агрессивной войны), 100.2 (ведение агрессивной войны), 116.0.7 (нападение на незащищенные территории, населенные пункты и демилитаризованные зоны), 120.2.7 (убийство двух и более лиц), 120.2.12 (убийство человека на почве национальной, расовой, религиозной вражды) Уголовного кодекса, организованы следственные группы и проводятся оперативно-следственные действия.

"Генпрокуратура Азербайджана принимает необходимые меры с целью дальнейшего раскрытия агрессивной сути Армении на международной арене, привлечения к ответственности и наказания совершивших преступления военнослужащих вооруженных сил Армении. Представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей просим не публиковать неофициальную и не уточненную информацию. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)