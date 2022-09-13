Армения должна избегать действий провокационного характера - Ибрагим Калын

БАКУ /Trend/ - Столкновения на азербайджано-армянской границе вызывают беспокойство.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

"На фоне продолжения переговоров Армения должна избегать действий провокационного характера. Мир и стабильность могут быть достигнуты только на основе территориальной целостности и законных прав Азербайджана. Турция рядом с Азербайджаном", - говорится в публикации.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

(Перевод: Нубар Кулузаде)