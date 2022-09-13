Европа нуждается в природном газе Азербайджана - Мевлют Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Европа нуждается в природном газе Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что после прекращения поставок российского газа страны Балканского полуострова, страны Восточной Европы обратились к Турции, а затем и к Азербайджану, так как они нуждаются в природном газе Азербайджана.

"Эти страны обращаются к нам, и мы с Азербайджаном обсуждаем, насколько можно увеличить экспорт природного газа, каков потенциал TANAP в перспективе. В настоящее время эта цифра составляет 16 миллиардов кубометров, к концу 2023 года этот показатель достигнет 26 миллиардов кубометров, а к концу 2024 года - 31 миллиард кубометров. Можно сказать, что это двойной рост. Конечно, нам тоже нужен природный газ. Однако мы думаем и об этих странах", - добавил Чавушоглу.

(Перевод: Нубар Кулузаде)