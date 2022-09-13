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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 13 сентября 2022 19:11 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

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БАКУ /Trend/ - 13 сентября в 16:55 подразделения вооруженных сил Армении, несмотря на объявление прекращения огня, с позиций в направлении населенных пунктов Вагуди района Гаракильсе на азербайджано-армянской государственной границе подвергли обстрелу из артиллерийских установок позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры.

Несмотря на объявление прекращения огня с 09.00 часов, армянская сторона интенсивно нарушает прекращение огня вдоль границы с применением артиллерии и другого тяжелого вооружения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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