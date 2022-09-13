Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - 13 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены боестолкновения и напряженность в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации, возникшей в результате широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении в регионе, а также о шагах, предпринятых Азербайджаном с целью предотвращения агрессии. Были подчеркнуты регулярный обстрел Арменией в течение последнего месяца азербайджанских позиций, продолжение ею минирования азербайджанских территорий и, вопреки трехсторонним заявлениям, неполный вывод ею своих вооруженных формирований с азербайджанской территории.

Сергей Лавров подчеркнул необходимость недопущения конфликта в регионе, а также важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)