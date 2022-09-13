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Ответные шаги Азербайджана направлены на легитимные военные цели - МИД

Политика Материалы 13 сентября 2022 20:17 (UTC +04:00)
Ответные шаги Азербайджана направлены на легитимные военные цели - МИД

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БАКУ /Trend/ - Ответные шаги Азербайджана носили ограниченный характер и были нацелены на легитимные военные цели, а не на гражданское население.

Как сообщили Trend в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, об этом было сказано на брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, с участием министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Было отмечено, что акт агрессии, совершенный армянской стороной на условной государственной границе, является одним из звеньев в цепи военных и политических провокаций, совершенных Арменией в последние дни.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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