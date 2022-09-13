В МИД Азербайджана состоялся брифинг для представителей дипкорпуса (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 13 сентября в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялся брифинг для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, с участием министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе брифинга участникам была предоставлена подробная информация о неотложных и адекватных мерах, принятых в целях предотвращения напряженности и военной агрессии, вызванных широкомасштабными военными провокациями вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджарского, Лачинского и Дашкесанского районов. Было отмечено, что ответные шаги со стороны Азербайджана носили ограниченный характер, были направлены на легитимные военные цели и не нацелены на гражданское население.

Было подчеркнуто, что акт агрессии армянской стороны, совершенный на условной государственной границе, является одним из звеньев в цепи военных и политических провокаций, совершенных Арменией в последние дни. Среди этих провокаций - грубое нарушение Арменией положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, неполный вывод армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, продолжение минирования территорий Азербайджана, наращивание милитаризации в приграничном регионе, препятствование открытию транспортных коммуникаций и принятие деструктивных шагов против мирного процесса, игнорирование предложений азербайджанской стороны о начале конкретных переговоров по мирному соглашению и т.д.

Было подчеркнуто, что военная напряженность в регионе не в интересах азербайджанской стороны в условиях возвращения семей вынужденных переселенцев на территорию, прилегающую к зоне военной напряженности - в село Агалы Зангиланского района, а также на фоне проводимых Азербайджаном восстановительных работ на освобожденных территориях и вложения значительных инвестиций.

В завершение брифинга были заслушаны выступления участников брифинга и даны ответы на вопросы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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