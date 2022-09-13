...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования азербайджанскому народу, семьям и близким погибших военнослужащих

Политика Материалы 13 сентября 2022 21:06 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования азербайджанскому народу, семьям и близким погибших военнослужащих

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям, близким военнослужащих, ставших шехидами, и всему народу Азербайджана.

Как сообщает Trend, в связи с этим глава государства поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях.

В публикации говорится: «Выражаю глубокие соболезнования семьям, близким военнослужащих, ставших шехидами 13 сентября во время предотвращения широкомасштабных провокаций армянских вооруженных сил в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, и всему народу Азербайджана.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Кровь наших шехидов отомщена!».

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования азербайджанскому народу, семьям и близким погибших военнослужащих
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования азербайджанскому народу, семьям и близким погибших военнослужащих
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости