Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования азербайджанскому народу, семьям и близким погибших военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям, близким военнослужащих, ставших шехидами, и всему народу Азербайджана.

Как сообщает Trend, в связи с этим глава государства поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях.

В публикации говорится: «Выражаю глубокие соболезнования семьям, близким военнослужащих, ставших шехидами 13 сентября во время предотвращения широкомасштабных провокаций армянских вооруженных сил в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, и всему народу Азербайджана.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Кровь наших шехидов отомщена!».