Турция всегда рядом с Азербайджаном - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция всегда рядом с Азербайджаном и наши страны солидарны друг с другом.

Как сообщает Trend, об этом во время телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции выразил глубокие соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву, родным и близким военнослужащих, ставших шехидами во время предотвращения широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на границе, и всему азербайджанскому народу.