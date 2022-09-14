Президент Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 13 сентября Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора Президент Франции выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на армяно-азербайджанской границе.

Глава нашего государства довел до внимания, что ответственность за эти широкомасштабные провокации ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении и азербайджанская сторона принимает ответные меры.

Кроме того, в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, продолжения мирной повестки дня.

Коснувшись того, что вопрос напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном будет вынесен на повестку дня Совета Безопасности ООН по инициативе Франции, глава нашего государства еще раз довел до внимания важность проведения в этой плоскости дискуссий на объективной основе.