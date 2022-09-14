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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях (Дополнено)

Политика Материалы 14 сентября 2022 10:18 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром подвергли обстрелу из минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В настоящее время наши позиции также периодически обстреливаются. Азербайджанские подразделения предпринимают необходимые ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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