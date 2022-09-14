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Минобороны Азербайджана обнародовало список погибших военнослужащих

Политика Материалы 14 сентября 2022 10:23 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана обнародовало список погибших военнослужащих

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БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана обнародовало список военнослужащих, погибших при пресечении широкомасштабной провокации Армении на границе.

Отметим, что ночью 12 сентября и в утренние часы 13 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В результате провокации, совершенной Арменией, погибли 50 азербайджанских военнослужащих, 42 из которых военнослужащие азербайджанской армии и 8 - военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана.

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