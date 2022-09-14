Оккупационной политике Армении, которая продолжается по сей день, должен быть положен конец - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Аппарат омбудсмена обратился ко всем международным организациям в связи с оккупационной политикой Армении.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

«При предотвращении провокаций Армении стали шехидами 50 наших военнослужащих. Преклоняюсь перед их памятью, раненым желаю скорейшего исцеления. Требую от международных структур немедленной жесткой реакции на агрессию Армении. Ее оккупационной политике, которая продолжается по сей день, должен быть положен конец», - сказала омбудсмен.

Она подчеркнула, что с ноября 2020 года по сегодняшний день жертвами мин стали 242 человека.

«Армения направляет диверсионные группы на освобожденные от оккупации земли, пытается минировать их. Азербайджанская армия предотвратила эту попытку. Все попытки провокаций противника будут решительно пресекаться нашей армией», - сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)