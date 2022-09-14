В результате провокации ВС Армении ранены 2 мирных жителя Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате совершенной с ночи 12 сентября широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской границы были ранены два мирных жителя.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в совместном сообщении министерства обороны и Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате обстрела, который велся подразделениями вооруженных сил Армении, были ранены занимавшиеся животноводством на территории Кяльбаджарского района уроженец районного села Бозлу, ныне житель села Вейсели Геранбойского района Мусаев Асим Иса оглу, 1975 года рождения и уроженец села Агдабан Кяльбаджарского района, ныне проживающий в селе Гарачинар Геранбойского района Оруджев Арзуман Иман оглу, 1984 года рожденияю

В настоящее время Мусаев находится на лечении в больнице №1 имени А.Саххата в городе Гянджа, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Оруджев отпущен домой после оказания первой медицинской помощи.

Оба факта ранения в настоящее время расследуются в рамках уголовного дела, расследуемого военной прокуратурой.

(Перевод: Фидан Мустафаева)