...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Подразделения азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру - минобороны (Дополнено)

Политика Материалы 14 сентября 2022 13:31 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Дополнено (первая версия опубликована в 13:20)

БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая в армянской прессе о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии жилых домов, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает в среду Trend.

"Это очередная провокационная дезинформация армянской стороны. Еще раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости