Подразделения азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Информация, распространяемая в армянской прессе о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии жилых домов, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает в среду Trend.

"Это очередная провокационная дезинформация армянской стороны. Еще раз заявляем, что подразделения азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)